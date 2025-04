"Ми знаємо, що Україна переможе": посол США привітала українців із Днем гідності та свободи

Цитата

"Сьогодні ми згадуємо мужність та бачення свого майбутнього українського народу, який вийшов на вулиці по всій Україні з протестами проти спроб повернути назад просування країни до її європейського майбутнього. Ваша мрія про цілісну, вільну та мирну Україну у складі Європи вивела вас на вулиці тієї ночі. І я бачу як нині вона спонукає вас захищати наші спільні цінності.

У той час, коли росія знову намагається вкрасти майбутнє України, хочу, щоб ви знали, що народ Сполучених Штатів, і я також, визнають вашу силу і відданість праву визначати свою долю. Ми знаємо, що боротьба за це майбутнє не завершена. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.

On the Day of Freedom and Dignity, we honor the courage and vision of the Ukrainian people who took to the streets and stood together to defend Ukraine's European future and your continuing, valiant defense of your right to choose and define Ukraine's destiny. pic.twitter.com/VbbxufLJT2

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем гідності та свободи, зазначивши, що українська нація готова боротися до останнього, щоб вигнати ворога зі своєї землі.