Посол США при ООН предостерегла африканские страны не покупать у России ничего, кроме зерна и удобрений

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"В России есть нарратив, что санкции на продовольствие и сельскохозяйственные продукты привели к повышению цен, которое переживают страны. Хочу сказать, что у нас нет санкций ни на какие сельскохозяйственные продукты из России. Россия может экспортировать свои сельхозпродукты, а другие страны могут их покупать, в частности, удобрения и пшеницу", - заявила она на пресс-конференции в Кигале, столице Уганды.

"А в отношении тех санкций в отношении России, которые у нас есть, например, на нефть – то если какая-то страна решает взаимодействовать с Россией в той сфере, где действуют санкции, то тогда они нарушают эти санкции, а в некоторых случаях еще и санкции ООН. И мы предостерегаем страны, что санкции не следует нарушать", - отметила посолка.

Детали

Африканские страны в большинстве своем предпочитают не становиться однозначно на сторону Украины в войне с Россией. Обычно это объясняют недоверием к Западу, порожденному колониальным прошлым, а также симпатиями элит во многих странах Африки, которые учились в России. При этом некоторые африканские страны являются крупными импортерами зерна из Украины и испытывают все более острый дефицит продовольствия.

Напомним

Министр иностранных дел Уганды заявил, что он считает разговоры о голоде в Африке попыткой Запада втянуть африканские страны в конфликт между Россией и Украиной.