Посол США при ООН застерегла африканські країни не купувати в Росії нічого, крім зерна та добрив

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"У Росії є наратив, що санкції на продовольство та сільськогосподарські продукти призвели до підвищення цін, яке переживають країни. Хочу сказати, що у нас немає санкцій на жодні сільськогосподарські продукти з Росії. Росія може експортувати свої сільгосппродукти, а інші країни можуть їх купувати, зокрема добрива та пшеницю", - заявила вона на пресконференції в Кігалі, столиці Уганди.

"А щодо тих санкцій щодо Росії, які у нас є, наприклад, на нафту - то якщо якась країна вирішує взаємодіяти з Росією у тій сфері, де діють санкції, то тоді вони порушують ці санкції, а в деяких випадках ще й санкції ООН. І ми застерігаємо країни, що санкції не слід порушувати" - зауважила посолка.

Деталі

Африканські країни здебільшого вважають за краще не ставати однозначно на бік України у війні з Росією. Це зазвичай пояснюють недовірою до Заходу, породженого колоніальним минулим, а також симпатіями еліт у багатьох країнах Африки, які навчалися у Росії. При цьому деякі африканські країни є великими імпортерами зерна з України і відчувають дедалі гостріший дефіцит продовольства.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Уганди заявив, що він вважає розмови про голод в Африці намаганням Заходу втягнути африканські країни у конфлікт між Росією та Україною.