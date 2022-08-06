Посол США при ООН застерегла африканські країни не купувати в Росії нічого, крім зерна та добрив

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 52320 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 100043 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 152225 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 151742 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 159127 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 140568 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 112802 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106382 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 292154 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153570 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 102171 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 71599 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 150337 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 61551 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 49063 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 150337 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 292166 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 556087 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 501164 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 702838 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 24757 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 71599 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 102171 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 138776 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 152587 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Посол США при ООН застерегла африканські країни не купувати в Росії нічого, крім зерна та добрив

Посол США при ООН застерегла африканські країни не купувати в Росії нічого, крім зерна та добрив

Київ • УНН

 • 181292 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зробила турне країнами Африки серед іншого застерегла їх від покупки в Росії чогось крім зерна та добрив, пригрозивши вторинними санкціями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бі-Бі-Сі.

Цитата

"У Росії є наратив, що санкції на продовольство та сільськогосподарські продукти призвели до підвищення цін, яке переживають країни. Хочу сказати, що у нас немає санкцій на жодні сільськогосподарські продукти з Росії. Росія може експортувати свої сільгосппродукти, а інші країни можуть їх купувати, зокрема добрива та пшеницю", - заявила вона на пресконференції в Кігалі, столиці Уганди.

"А щодо тих санкцій щодо Росії, які у нас є, наприклад, на нафту - то якщо якась країна вирішує взаємодіяти з Росією у тій сфері, де діють санкції, то тоді вони порушують ці санкції, а в деяких випадках ще й санкції ООН. І ми застерігаємо країни, що санкції не слід порушувати" - зауважила посолка.

Деталі

Африканські країни здебільшого вважають за краще не ставати однозначно на бік України у війні з Росією. Це зазвичай пояснюють недовірою до Заходу, породженого колоніальним минулим, а також симпатіями еліт у багатьох країнах Африки, які навчалися у Росії. При цьому деякі африканські країни є великими імпортерами зерна з України і відчувають дедалі гостріший дефіцит продовольства.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Уганди заявив, що він вважає розмови про голод в Африці намаганням Заходу втягнути африканські країни у конфлікт між Росією та Україною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71