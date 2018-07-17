Посол Сербии призвал ФИФА осудить футболистов из Швейцарии и Хорватии

"ФИФА должна четко и ясно осудить политические заявления, которые прозвучали, например, на матче Сербия–Швейцария и после игры Россия–Хорватия. ФИФА необходимо действовать против каких-либо политических выступлений на футболе. Надо быть последовательными и не применять двойные стандарты - тогда это пойдет на пользу спорту, - заявил Славенко Терзич.

Международная организация Sport For All, которая является участником FARE (мировая сеть, борющаяся против расизма и ксенофобии в европейском футболе), подготовила письмо к ФИФА с призывом применить санкции к отдельным игрокам.

Во время матча группового этапа Сербия–Швейцария швейцарские игроки Гранит Джака и Джердан Шакири, имеющие косовские корни, после забитых голов продемонстрировали руками орла - символ Албании.

После игры российской сборной против Хорватии в 1/4 финала защитник Домагой Вида и бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич опубликовали видео, в котором заявили, что победа их команды посвящена Украине. Сам Вида прокричал лозунг "Слава Украине!". Вскоре после инцидента Домагой Вида принес извинения за свой поступок.