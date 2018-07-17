Посол Сербії закликав ФІФА засудити футболістів зі Швейцарії та Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має засудити політичні заяви, які були зроблені під час проведення матчів Швейцарія-Сербія і Росія-Хорватія на ЧС-2018. Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив посол Сербії в РФ Славенко Терзич, передає УНН.
"ФІФА повинна чітко і ясно засудити політичні заяви, які прозвучали, наприклад, на матчі Сербія-Швейцарія і після гри Росія-Хорватія. ФІФА необхідно діяти проти будь-яких політичних виступів на футболі. Треба бути послідовними і не застосовувати подвійні стандарти - тоді це піде на користь спорту", - заявив Славенко Терзич.
Міжнародна організація Sport For All, яка є учасником FARE (світова мережа, яка бореться проти расизму і ксенофобії в європейському футболі), підготувала лист до ФІФА з закликом застосувати санкції до окремих гравців.
Під час матчу групового етапу Сербія-Швейцарія швейцарські гравці Граніт Джака і Джердан Шакірі, які мають косовське коріння, після забитих голів продемонстрували руками орла - символ Албанії.
Після гри російської збірної проти Хорватії в 1/4 фіналу захисник Домагой Віда і колишній гравець збірної Хорватії Огнен Вукоєвич опублікували відео, в якому заявили, що перемога їхньої команди присвячена Україні. Сам Віда прокричав гасло "Слава Україні!". Невдовзі після інциденту Домагой Віда вибачився за свій вчинок.