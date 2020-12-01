Посол России в Австрии на страницах местной прессы - обвинил Украину в "невыполнении" решений саммита в Париже

“Совместно согласованные итоги Парижского саммита содержали семь конкретных шагов, которые должны были быть выполнены к апрелю 2020 года. Что же удалось реализовать к настоящему моменту? Голые факты свидетельствуют — не особо много: удалось реализовать только два пункта, да и то лишь частично”, — сказал Любинский.

Посол заявил, что, во-первых, в декабре 2019 года и апреле 2020 года между Киевом и боевиками так называемых “Л/ДНР” состоялся обмен 234 удерживаемыми лицами. “При этом украинская сторона не в полной мере выполнила свои обязательства по юридической очистке от преследования части из освобожденных”, — написал посол. Во-вторых, в июле 2020 года “с большим трудом из-за противодействия Киева Трехсторонняя контактная группа одобрила „меры по усилению режима прекращения огня“, которые опять-таки соблюдаются только частично”, сказал дипломат.

По словам посла, якобы “остальные пять важных договоренностей остаются нереализованными исключительно из-за позиции Украины”. “Вместо реализации решений глав четырех государств из Киева слышны лишь отговорки. Попытки дезавуировать достигнутые с большим трудом и четко очерченные шаги в рамках комплекса мер, видимо, также являются частью этой стратегии. Отсутствие политической воли нельзя просто так бесконечно списывать или маскировать постоянными обвинениями Москвы во всех смертных грехах”, — написал он.

Любинский решил обратить внимание, что совсем недавно Украина представила план совместных шагов, который якобы “в одностороннем порядке полностью перечеркивает дух и содержание минских и парижских договоренностей”. Он заявил, что перспективы проведения следующего саммита в “нормандском формате” становятся все более туманными. “Ведь переговоры имеют смысл лишь тогда, когда все стороны готовы выполнять выработанные на них договоренности. Пока это, к сожалению, далеко не так”, — сообщил посол.

Ранее, посольство РФ в Киеве обвинило Украину в том, что она не имлементировала в закон “формулу Штайнмайера”.