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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. П’ять важливих домовленостей саміту “нормандської четвірки” в Парижі 2019 року залишаються не виконані нібито “через позицію України”. Про це йдеться в коментарі посла Росії в Австрії Дмитра Любінського, який був опублікований у вівторок в газеті Wiener Zeitung у зв’язку з річницею саміту (Німеччина, Росія, Україна, Франція) по врегулюванню ситуації на Україні 9 грудня 2019 року в Парижі, яка наближається, передає УНН.

“Спільно узгоджені підсумки Паризького саміту містили сім конкретних кроків, які повинні були бути виконані до квітня 2020 року. Що ж вдалося реалізувати на цей момент? Голі факти свідчать — не особливо багато: вдалося реалізувати лише два пункти, та й то лише частково”, — сказав Любінський.

Посол заявив, що, по-перше, в грудні 2019 року і квітні 2020 року, між Києвом і бойовиками так званих “Л/ДНР” відбувся обмін 234 утримуваними особами. “При цьому українська сторона не в повній мірі виконала свої зобов’язання по юридичній очищенні від переслідування частини із звільнених”, — написав посол. По-друге, в липні 2020 року “з великими труднощами через протидію Києва Тристороння контактна група схвалила „заходи щодо посилення режиму припинення вогню“, які знову-таки дотримуються тільки частково”, сказав дипломат.

За словами посла, нібито “інші п’ять важливих домовленостей залишаються нереалізованими виключно через позицію України”. “Замість реалізації рішень глав чотирьох держав з Києва чути лише відмовки. Спроби дезавуювати досягнуті з великими труднощами і чітко окреслені кроки в рамках комплексу заходів, мабуть, також є частиною цієї стратегії. Відсутність політичної волі не можна просто так нескінченно списувати або маскувати постійними звинуваченнями Москви у всіх смертних гріхах”, — написав він.

Любінський вирішив звернути увагу, що зовсім недавно Україна представила план спільних кроків, який нібито “в односторонньому порядку повністю перекреслює дух і зміст мінських і паризьких домовленостей”. Він заявив, що перспективи проведення наступного саміту в “нормандському форматі” стають все більш туманними. “Адже переговори мають сенс лише тоді, коли всі сторони готові виконувати вироблені на них домовленості. Поки це, на жаль, далеко не так”, — повідомив посол.

Раніше, посольство РФ в Києві звинуватило Україну в тому, що вона не імлементувала в закон “формулу Штайнмайера”.

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