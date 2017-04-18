Посол РФ в Сербии обвинил Украину в поставках вооружений в Хорватию

“Спекуляции о якобы осуществлявшихся поставках С-300 из России в Хорватию накануне операции "Буря" 1995 г. являются грубой ложью. Эти вбросы нацелены на нанесение ущерба Сербии, сохраняющей и развивающей дружественные отношения с нашей страной, на подрыв доверия между нашими народами”, — заявил А.Чепурин.

По его словам, эта информация была распространена перед Пасхой для того, чтобы ограничить возможность реакции и “сделать её максимально болезненной”.

“Ещё раз заявляю, что Россия никогда не осуществляла поставок вооружений в нарушение международных норм, в нарушение эмбарго на поставки вооружений в страны бывшей Югославии, введённое СБ ООН”, — подчеркнул посол РФ.

Он также добавил, что информация о поставках С-300 вбрасывается в СМИ каждые 5-6 лет.

“Хорошо известно, что преступление совершалось в треугольнике заказчик — посредник — Украина. Представители правительства Хорватии неоднократно публично сознавались, что данное вооружение поступило с Украины. Что оно не пригодно для использования. Что их обманули. Позднее Загреб эти куски системы передал в третью страну. Посмотрите Интернет. Посмотрите Викиликс”, — заявил А.Чепурин.

Он также призвал расследовать факт развала Югославии и привлечь к ответственности заказчиков, поставщиков вооружения, а также посредников.

“А Россию приплетать к этому не надо. Оставьте русского медведя в покое”, — резюмировал А.Чепурин.

Как сообщал УНН, в МИД РФ заявили, что Россия готова сократить ядерный арсенал вместе с США.