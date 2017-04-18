Посол РФ в Сербії звинуватив Україну в поставках озброєнь в Хорватію

"Спекуляції про нібито постачання С-300 з Росії до Хорватії напередодні операції "Буря" 1995 р. є грубою неправдою. Ці вкидання націлені на нанесення шкоди Сербії, яка зберігає і розвиває дружні відносини з нашою країною, на підрив довіри між нашими народами", - заявив О.Чепурін.

За його словами, ця інформація була поширена перед Великоднем для того, щоб обмежити можливість реакції і "зробити її максимально болючою".

"Ще раз заявляю, що Росія ніколи не здійснювала постачань озброєнь в порушення міжнародних норм, в порушення ембарго на поставки озброєнь до країн колишньої Югославії, введене РБ ООН", - підкреслив посол РФ.

Він також додав, що інформація про постачання С-300 вкидається в ЗМІ кожні 5-6 років.

"Добре відомо, що злочин відбувалося в трикутнику замовник - посередник - Україна. Представники уряду Хорватії неодноразово публічно зізнавалися, що це озброєння надійшло з України. Що воно не придатне для використання. Що їх обдурили. Пізніше Загреб ці шматки системи передав в третю країну. Подивіться Інтернет. Подивіться Вікілікс", - заявив О.Чепурін.

Він також закликав розслідувати факт розвалу Югославії і притягнути до відповідальності замовників, постачальників озброєння, а також посередників.

"А Росію приплітати до цього не треба. Залиште російського ведмедя в спокої", - резюмував О.Чепурін.

Як повідомляв УНН, в МЗС РФ заявили, що Росія готова скоротити ядерний арсенал разом з США.