Посол сообщил о ходе эвакуации украинцев из Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Праге, столице Чехии, в настоящее время осуществляется посадка на поезд 900 граждан Украины для их эвакуации на Родину. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис, передает корреспондент УНН.
"В Праге осуществляется посадка 900 граждан Украины на поезд до Перемышля/Львова/Киева в рамках эвакуации граждан Украины из Чехии", - написал дипломат.
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Напомним, по состоянию на 17 марта более 3000 граждан Украины зарегистрировались в украинском посольстве в Чехии для эвакуации.