Президентським літаком евакуювали 33 українців, які не змогли виїхати з Австрії

КИЇВ. 18 березня. УНН. Літак Президента України доправив з Австрії до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) 33 українці, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.