Для повернення українців з Польщі організують авіарейси з Варшави і потяги з Перемишля
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Sky Up Airlines розпочинає чартерні рейси з Варшави в Київ. Перший 21 березня (субота) о 19:00 з аеропорту Ф.Шопена (Варшава) до Бориспіль (Київ). Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посла України у Польщі Андрія Дещиці у Facebook.
Вартість квитків – від 163 доларів США
Також розпочинаються спеціальні залізничні рейси з Перемишля (Польща) до України. Про це повідомили на сторінці посольства України у Польщі у Facebook.
20 березня курсуватимуть чотири спецпотяги Укрзалізниці за маршрутом Перемишль-Львів-Київ
Розклад руху (час місцевий):
Виїзд з Перемишля-прибуття до Києва (через Львів)
1) 10:18 - 21:33
2) 13:10 - 23:08 (Intercity)
3) 15:45 - 23:53 (Intercity)
4) 18:59 - 06:46 (прибуття 21 березня)
Продаж квитків здійснюватиметься на сайті Укрзалізниці. Про відкриття онлайн-продажу квитків повідомлятимуть додатково.
Орієнтовна вартість квитка: 2 клас - 700 грн (100 злотих); 1 клас - 1000 грн (150 злотих).
У посольстві нагадали, що для отримання консультацій, як дістатися до Перемишля з різних регіонів Польщі, можна теж звертатися до почесних консулів України в Республіці Польща. Інформація про них розміщена на сайті посольства України у Польщі.
Нагадаємо, для повернення українців з Німеччини, Чехії та Польщі відправлять спецпотяги.