Для возвращения украинцев из Польши организуют авиарейсы из Варшавы и поезда из Перемышля

КИЕВ. 18 марта. УНН. Sky Up Airlines начинает чартерные рейсы из Варшавы в Киев. Первый - 21 марта (суббота) в 19:00 из аэропорта Ф.Шопена (Варшава) в Борисполь (Киев). Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посла Украины в Польше Андрея Дещица в Facebook.