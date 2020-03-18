Для возвращения украинцев из Польши организуют авиарейсы из Варшавы и поезда из Перемышля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Sky Up Airlines начинает чартерные рейсы из Варшавы в Киев. Первый - 21 марта (суббота) в 19:00 из аэропорта Ф.Шопена (Варшава) в Борисполь (Киев). Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посла Украины в Польше Андрея Дещица в Facebook.
Стоимость билетов - от 163 долларов США
Также начинаются специальные железнодорожные рейсы из Перемышля (Польша) в Украину. Об этом сообщили на странице посольства Украины в Польше в Facebook.
20 марта будут курсировать четыре спецпоезда Укрзализныци по маршруту Перемышль-Львов-Киев
Расписание (время местное):
Выезд из Перемышля-прибытие в Киев (через Львов)
1) 10:18 - 21:33
2) 13:10 - 23:08 (Intercity)
3) 15:45 - 23:53 (Intercity)
4) 18:59 - 6:46 (прибытие 21 марта)
Продажа билетов будет осуществляться на сайте Укрзализныци. Об открытии онлайн-продажи билетов будут сообщать дополнительно.
Ориентировочная стоимость билета: 2 класс - 700 грн (100 злотых); 1 класс - 1000 грн (150 злотых).
В посольстве напомнили, что для получения консультаций, как добраться до Перемышля из разных регионов Польши, можно тоже обращаться к почетным консулам Украины в Республике Польша. Информация о них размещена на сайте посольства Украины в Польше.
Напомним, для возвращения украинцев из Германии, Чехии и Польши отправят спецпоезда.