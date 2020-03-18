Президентским самолетом эвакуировали 33 украинцев, которые не смогли выехать из Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Самолет Президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
По поручению Главы государства спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых - 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.
Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирус. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ.
По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят врачи.
Вернувшись домой, эвакуированные граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность. На домашней карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на COVID-19.
Напомним, для возвращения украинцев из Польши организуют авиарейсы из Варшавы и поезда из Перемышля.
Также для возвращения украинцев из Германии, Чехии и Польши отправят спецпоезда.