Президентским самолетом эвакуировали 33 украинцев, которые не смогли выехать из Австрии

КИЕВ. 18 марта. УНН. Самолет Президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.