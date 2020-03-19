Посол повідомив про перебіг евакуації українців з Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Празі, столиці Чехії, наразі здійснюється посадка на потяг 900 громадян України для їх евакуації на Батьківшину. Про це повідомив у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає кореспондент УНН.
“У Празі здійснюється посадка 900 громадян України на потяг до Перемишля/Львова/Києва в рамках евакуації громадян України з Чехії”, — написав дипломат.
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Нагадаємо, станом на 17 березня понад 3 тисячі громадян України зареєструвалися в українському Посольстві у Чехії для евакуації.