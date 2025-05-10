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Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"
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Посол ожидает, что Мерц пообещает Украине новые поставки оружия во время визита

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Алексей Макеев ожидает, что Фридрих Мерц пообещает новые поставки оружия Украине во время визита в Киев. Германия хочет сохранить в тайне поставки оружия.

Посол ожидает, что Мерц пообещает Украине новые поставки оружия во время визита

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что ожидает, что канцлер Фридрих Мерц пообещает новые поставки оружия Украине во время своего визита в Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.

…Алексей Макеев ожидает, что канцлер Фридрих Мерц пообещает новые поставки оружия Украине во время своего визита в Киев. Однако он отказался предоставить подробности 

- говорится в сообщении.

Как сообщило информационное агентство dpa со ссылкой на правительственные круги, новое федеральное правительство снова хочет сохранить в тайне поставки немецкого оружия в Украину. Главная цель – "лишить агрессора военного преимущества в войне в Украине".

Дополнение

10 мая Фридрих Мерц вместе с президентом Франции Макроном, премьером Польши и Великобритании – Туском и Стармером прибыли в Киев.

На днях Федеральное правительство Германии объявило о предоставлении очередного пакета военной помощи для Украины. Он включает широкий спектр современного вооружения, бронетехники, ракет к системам противовоздушной обороны, дронов и инженерного оборудования.

В апреле Мерц говорил, что всегда выступал за передачу Украине ракет Taurus, но при условии согласования с союзниками.

Анна Мурашко

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