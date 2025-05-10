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Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"
05:58 • 8662 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

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Посол очікує, що Мерц пообіцяє Україні нові поставки зброї під час візиту

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Олексій Макеєв очыкуэ, що Фрідріх Мерц пообіцяє нові поставки зброї Україні під час візиту до Києва. Німеччина хоче зберегти в таємниці постачання зброї.

Посол очікує, що Мерц пообіцяє Україні нові поставки зброї під час візиту

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що очікує що канцлер Фрідріх Мерц пообіцяє нові поставки зброї Україні під час свого візиту до Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tagesschau.

…Олексій Макеєв очікує, що канцлер Фрідріх Мерц пообіцяє нові поставки зброї Україні під час свого візиту до Києва. Однак він відмовився надати подробиці 

- йдеться в повідомленні.

Як повідомило інформаційне агентство dpa з посиланням на урядові кола, новий федеральний уряд знову хоче зберегти в таємниці постачання німецької зброї в Україну. Головна мета – "позбавити агресора військової переваги у війні в Україні".

Доповнення

10 травня Фрідріх Мерц разом з президентом Франції Макроном, премʼєром Польщі та Великої Британії – Туском та Стармером прибули до Києва.

Днями Федеральний уряд Німеччини оголосив про надання чергового пакету військової допомоги для України. Він включає широкий спектр сучасного озброєння, бронетехніки, ракет до систем протиповітряної оборони, дронів та інженерного обладнання.

У квітні Мерц говорив, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за умови погодження з союзниками.

Анна Мурашко

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