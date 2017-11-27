Услугой "Брак за сутки" воспользовалось более 20 тыс. пар

"Еще 22 города и одно село присоединились к пилотному проекту "Брак за сутки". Сегодня услуга "Брак за сутки" доступна уже в 58 населенных пунктах, где без лишней бумажной волокиты и ожиданий поженилась 21 тыс. пар", - сообщил Петренко.

Также Павел Петренко добавил, что по документам позаботится украинское министерство.

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"Любите, а о документах позаботится Минюст", - написал украинский министр.

Еще 22 города и одно село присоединились к пилотному проекту "Брак в сутки".



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