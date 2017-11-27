Послугою "Шлюб за добу" скористалось більше 20 тис. пар

“Ще 22 міста та одне село приєднались до пілотного проекту „Шлюб за добу“. Сьогодні послуга „Шлюб за добу“ доступна вже у 58 населених пунктах, де без зайвої паперової волокити та очікувань одружилася 21 тисяча пар,” — повідомив Петренко.

Також Павло Петренко додав, що про документи попіклується українське міністерство.

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“Кохайтеся, а про документи подбає Мін’юст,” — написав український міністр.

Ще 22 міста та одне село приєднались до пілотного проекту “Шлюб за добу”.



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