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Послугою "Шлюб за добу" скористалось більше 20 тис. пар

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. На сьогодні до проекту "Шлюб за добу" приєдналося 58 населених пунктів, а послугою скористалась 21 тисяча пар. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в Тwitter, передає кореспондент УНН.

“Ще 22 міста та одне село приєднались до пілотного проекту „Шлюб за добу“. Сьогодні послуга „Шлюб за добу“ доступна вже у 58 населених пунктах, де без зайвої паперової волокити та очікувань одружилася 21 тисяча пар,” — повідомив Петренко.

Також Павло Петренко додав, що про документи попіклується українське міністерство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лише 0,3% з пар які одружилися за програмою "Шлюб за добу" розлучилися - Мін'юст

“Кохайтеся, а про документи подбає Мін’юст,” — написав український міністр.

Ще 22 міста та одне село приєднались до пілотного проекту “Шлюб за добу”.

Наше завдання — сучасні та комфортні сервіси для всіх громадян, не залежно від того живуть вони у мегаполісі, маленькому містечку чи в селі pic.twitter.com/v3kSzrATn2

— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 27 листопада 2017 р.

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