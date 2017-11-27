Послугою "Шлюб за добу" скористалось більше 20 тис. пар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На сьогодні до проекту "Шлюб за добу" приєдналося 58 населених пунктів, а послугою скористалась 21 тисяча пар. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в Тwitter, передає кореспондент УНН.
“Ще 22 міста та одне село приєднались до пілотного проекту „Шлюб за добу“. Сьогодні послуга „Шлюб за добу“ доступна вже у 58 населених пунктах, де без зайвої паперової волокити та очікувань одружилася 21 тисяча пар,” — повідомив Петренко.
Також Павло Петренко додав, що про документи попіклується українське міністерство.
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“Кохайтеся, а про документи подбає Мін’юст,” — написав український міністр.
Ще 22 міста та одне село приєднались до пілотного проекту “Шлюб за добу”.
Наше завдання — сучасні та комфортні сервіси для всіх громадян, не залежно від того живуть вони у мегаполісі, маленькому містечку чи в селі pic.twitter.com/v3kSzrATn2