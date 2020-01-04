Услуга "еМалятко" для родителей заработает в 10 городах уже в январе

В Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего по одному заявлению, которое заполнили в самом центре. По словам Гончарука, родителям не пришлось заполнять 37 форм.

"До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривой Рог, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе", - написал премьер.

Он пояснил, что по одному заявлению родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Действие".

Какими услугами можно будет воспользоваться:

Регистрации места проживания родившегося ребенка;

Назначение пособия при рождении ребенка;

Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;

Регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

Происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

Назначение пособия многодетным семьям.

Напомним, в Офисе Президента согласовали совместный план действий по системе "еМалятко".