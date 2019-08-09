В Офісі Президента узгодили спільний план дій щодо системи “єМалятко”

“Як я і обіцяв, контроль за цим проектом буде дуже чітким, навіть суворим. Минулого разу ми домовлялися, що 9 серпня представимо спільний план реалізації проекту, і ми це зробили. Спільний план складений на основі ваших пропозицій і містить деталізовані завдання з урахуванням конкретних термінів підключення до системи „Трембіта“, розробки веб-сервісів електронної взаємодії, затвердження та реалізації форми комплексної заявки тощо. Нагадаю, що Президент очікує від нас запуску проекту з 1 січня 2020 року. На цей проект чекають усі українські родини з немовлятами”, — підкреслив радник Президента України Михайло Федоров.

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Проект “єМалятко” надасть можливість отримати 10 послуг держави, пов’язаних із народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку. Передбачено зменшення кількості необхідних візитів з 11 до 0, а кількості документів, що вимагаються, — з 37 до 1.

“Проект „єМалятко“ передбачає суттєву зміну бізнес-процесів навколо базових реєстрів і побудову складних е-взаємодій. Разом з планом ми підготували детальну технічну схему нових процесів у бек-офісі, що базується на системі „Трембіта“ та значно оптимізує наявні державні послуги й роботу чиновників”, — зазначив перший заступник голови Державного агентства з питань е-урядування Олексій Вискуб.

У підсумку учасники наради узгодили спільний план дій із зауваженнями, після опрацювання та внесення яких він буде оприлюднений.

“Реалізація ініціатив відбуватиметься за підтримки міжнародних проектів, зокрема, програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проекту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проект EDGE) та проекту EU4PAR (ЄС)”, — уточнили в прес-службі Президента.

На сайті довідково повідомляється, що у рамках проекту “єМалятко” за однією заявою можна буде отримати такі 10 послуг:

1) державна реєстрація народження дитини;

2) реєстрації місця проживання народженої дитини;

3) призначення допомоги при народженні дитини;

4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

5) реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

7) визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

8) визначення належності дитини до громадянства України;

9) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

10) призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Як відомо, напередодні, 8 серпня, було оприлюднено Постанову Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини”, якою, зокрема, затверджено порядок надання комплексної послуги “єМалятко”.

Раніше Зеленський встановив дедлайн на запровадження системи “єМалятко”.