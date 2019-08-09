В Офисе Президента согласовали совместный план действий по системе “еМалятко”

“Как я и обещал, контроль за этим проектом будет очень четким, даже суровым. В прошлый раз мы договаривались, что 9 августа представим общий план реализации проекта, и мы это сделали. Совместный план составлен на основе ваших предложений и содержит детализированные задачи с учетом конкретных сроков подключения к системе „Трембита“, разработки веб-сервисов электронного взаимодействия, утверждения и реализации формы комплексной заявки и тому подобное. Напомню, что Президент ожидает от нас запуска проекта с 1 января 2020 года. На этот проект ждут все украинские семьи с младенцами”, — подчеркнул советник Президента Украины Михаил Федоров.

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Проект “еМалятко” позволит получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одной электронной заявлением сразу в роддоме. Предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до 0, а количества документов, требуемых — с 37 до 1.

“Проект „еМалятко“ предусматривает существенное изменение бизнес-процессов вокруг базовых реестров и построение сложных е-взаимодействий. Вместе с планом мы подготовили подробную техническую схему новых процессов в бэк-офисе, основанный на системе „Трембита“ и значительно оптимизирует имеющиеся государственные услуги и работу чиновников”, — отметил первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам е-правительства Алексей Вискуб.

В итоге участники совещания согласовали совместный план действий с замечаниями, после обработки и внесения которых он будет обнародован.

“Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС)”, — уточнили в пресс-службе.

На сайте справочно сообщается, что в рамках проекта “еМалятко” по одному заявлению можно будет получить такие 10 услуг:

1) государственная регистрация рождения ребенка;

2) регистрации места проживания родившегося ребенка;

3) назначения помощи при рождении ребенка;

4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;

6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7) происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10) назначение помощи многодетным семьям.

Как известно, накануне, 8 августа, было обнародовано Постановление Кабинета Министров Украины “О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для реализации прав ребенка”, которым, в частности, утвержден порядок предоставления комплексной услуги “еМалятко”.

Ранее Зеленский установил дедлайн на внедрение системы “еМалятко”.