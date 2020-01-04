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Послуга "єМалятко" для батьків запрацює у 10 містах вже у січні

Київ • УНН

 • 14953 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Комплексна послуга єМалятко до кінця січня 2020 року запрацює у 10 українських містах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

У Харківському міському перинатальному центрі батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг лише за 1 заявою, яку заповнили у самому Центрі. За словами Гончарука, батькам не довелось заповнювати 37 форм.

"До кінця цього місяця це стане можливим ще в 10 українських містах. Зокрема, Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі", - написав прем'єр.

Він пояснив, що за однією заявою батьки зможуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті “Дія”.

Якими послугами можна буде скористатися:

Реєстрації місця проживання народженої дитини;

Призначення допомоги при народженні дитини;

Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;

Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

Визначення належності дитини до громадянства України;

Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

Призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Нагадаємо, в Офісі Президента узгодили спільний план дій щодо системи “єМалятко”.

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