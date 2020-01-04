Послуга "єМалятко" для батьків запрацює у 10 містах вже у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Комплексна послуга єМалятко до кінця січня 2020 року запрацює у 10 українських містах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
У Харківському міському перинатальному центрі батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг лише за 1 заявою, яку заповнили у самому Центрі. За словами Гончарука, батькам не довелось заповнювати 37 форм.
"До кінця цього місяця це стане можливим ще в 10 українських містах. Зокрема, Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі", - написав прем'єр.
Він пояснив, що за однією заявою батьки зможуть отримати 10 послуг просто у пологовому будинку або онлайн на сайті “Дія”.
Якими послугами можна буде скористатися:
Реєстрації місця проживання народженої дитини;
Призначення допомоги при народженні дитини;
Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
Визначення належності дитини до громадянства України;
Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
Призначення допомоги багатодітним сім’ям.
Нагадаємо, в Офісі Президента узгодили спільний план дій щодо системи “єМалятко”.