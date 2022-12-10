После ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против рф. Следующая встреча состоится 12 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Послы ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против рф. Как пишет "Польское радио", возникло много разногласий. Следующая встреча состоится 12 декабря, передает УНН.
Детали
Нет согласия по поводу дальнейших санкций ЕС против рф, пишет издание. По данным СМИ, причина состоит в том, что слишком много исключений из упомянутых санкций.
"Были предложения как смягчить 9-й пакет санкций, так и смягчить уже принятые. Это произошло к удивлению стран, особенно тех "ястребов", то есть стран, которые хотят как можно сильнее ударить по россии санкциями, которые даже согласились сделать этот 9-й пакет более скромным, но чтобы его можно было быстро принять", - говорится в сообщении.
Однако, по данным издания, несколько стран – Германия, Франция и Испания, Италия, Бельгия считают, что на национальном уровне отдельные страны могут самостоятельно принять решение о размораживании заблокированных активов тех лиц, против которых уже введены санкции. В этом списке 1200 человек, добавляет издание.
СМИ не исключает, что причиной отсутствия согласия является много исключений, предложенных для проекта девятого пакета санкций.
Кроме того, по данным издания, Венгрия потребовала исключить членов российского правительства из черного списка ЕС.
Тем временем Швеция, к удивлению многих, вступилась за Роскомнадзор, затягивающий петли цензуры в россии, добавляет СМИ.
Добавим
По данным журналиста Рикарда Йозвяка, послы ЕС встретятся в понедельник, 12 декабря, чтобы обсудить 9-й пакет санкций в отношении рф.
"Новый текст... делает пакет еще слабее с большим количеством отступлений — и этот пакет уже был очень слабым сначала", - добавил журналист.
Дополнение
Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против рф.
Послы ЕС обсудили 9-й пакет санкций в отношении рф 7 декабря вечером, и ожидаются, по данным журналиста Рикарда Йозвяка, "дальнейшие действия в пятницу".