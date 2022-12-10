Посли ЄС не змогли узгодити 9-й пакет санкцій проти рф. Наступна зустріч відбудеться 12 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Посли ЄС не змогли узгодити 9-й пакет санкцій проти рф. Як пише "Польське радіо", виникло забагато розбіжностей. Наступна зустріч відбудеться 12 грудня, передає УНН.
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Немає згоди щодо подальших санкцій ЄС проти росії, пише видання. За даними ЗМІ, причина у тому, що надто багато виключень із згаданих санкцій.
"Були пропозиції як пом’якшити 9-й пакет санкцій, так і пом’якшити вже прийняті. Це сталося на подив країн, особливо тих "яструбів", тобто країн, які хочуть якомога сильніше вдарити по росії санкціями, які навіть погодилися зробити цей 9-й пакет трохи скромнішим, але щоб його можна було швидко прийняти", - йдеться у повідомленні.
Проте, за даними видання, кілька країн – Німеччина, Франція та Іспанія, Італія, Бельгія вважають, що на національному рівні окремі країни можуть самостійно прийняти рішення про розморожування заблокованих активів тих осіб, проти яких уже запроваджено санкції. У цьому списку 1200 осіб, додає видання.
ЗМІ не виключає, що причиною відсутності згоди є забагато виключень, запропонованих для проекту дев’ятого пакету санкцій.
Крім того, за даними видання, Угорщина вимагала виключити членів російського уряду з чорного списку ЄС.
Тим часом Швеція, на подив багатьох, заступилася за Роскомнагляд, який затягує петлі цензури в росії, додає ЗМІ.
Додамо
За даними журналіста Рікарда Йозвяка, посли ЄС зустрінуться в понеділок, 12 грудня, щоб обговорити 9-й пакет санкцій щодо росії.
"Новий текст... робить пакет ще слабшим із великою кількістю відступів — і цей пакет уже був дуже слабким спочатку", - додав журналіст.
Доповнення
Єврокомісія анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти рф.
Посли ЄС обговорили 9-й пакет санкцій щодо росії 7 грудня ввечері, і очікуються, за даними журналіста Рікарда Йозвяка, "подальші дії в п'ятницю".