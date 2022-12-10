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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Посли ЄС не змогли узгодити 9-й пакет санкцій проти рф. Наступна зустріч відбудеться 12 грудня

Посли ЄС не змогли узгодити 9-й пакет санкцій проти рф. Наступна зустріч відбудеться 12 грудня

Київ • УНН

 • 871528 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Посли ЄС не змогли узгодити 9-й пакет санкцій проти рф. Як пише "Польське радіо", виникло забагато розбіжностей. Наступна зустріч відбудеться 12 грудня, передає УНН.

Деталі

Немає згоди щодо подальших санкцій ЄС проти росії, пише видання. За даними ЗМІ, причина у тому, що надто багато виключень із згаданих санкцій.

"Були пропозиції як пом’якшити 9-й пакет санкцій, так і пом’якшити вже прийняті. Це сталося на подив країн, особливо тих "яструбів", тобто країн, які хочуть якомога сильніше вдарити по росії санкціями, які навіть погодилися зробити цей 9-й пакет трохи скромнішим, але щоб його можна було швидко прийняти", - йдеться у повідомленні.

Проте, за даними видання, кілька країн – Німеччина, Франція та Іспанія, Італія, Бельгія вважають, що на національному рівні окремі країни можуть самостійно прийняти рішення про розморожування заблокованих активів тих осіб, проти яких уже запроваджено санкції. У цьому списку 1200 осіб, додає видання.

ЗМІ не виключає, що причиною відсутності згоди є забагато виключень, запропонованих для проекту дев’ятого пакету санкцій.

Крім того, за даними видання, Угорщина вимагала виключити членів російського уряду з чорного списку ЄС.

Тим часом Швеція, на подив багатьох, заступилася за Роскомнагляд, який затягує петлі цензури в росії, додає ЗМІ.

Додамо

За даними журналіста Рікарда Йозвяка, посли ЄС зустрінуться в понеділок, 12 грудня, щоб обговорити 9-й пакет санкцій щодо росії.

"Новий текст... робить пакет ще слабшим із великою кількістю відступів — і цей пакет уже був дуже слабким спочатку", - додав журналіст.

Доповнення

Єврокомісія анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти рф.

Посли ЄС обговорили 9-й пакет санкцій щодо росії 7 грудня ввечері, і очікуються, за даними журналіста Рікарда Йозвяка, "подальші дії в п'ятницю".

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