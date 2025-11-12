Послы ЕС дали зеленый свет упрощению приостановки безвиза - СМИ
Киев • УНН
Послы ЕС одобрили упрощение приостановления либерализации визового режима с ЕС. Соглашение будет одобрено министрами 17 ноября, подписано 26 ноября и вступит в силу в декабре.
Послы стран Европейского Союза одобрили упрощение приостановки либерализации визового режима с ЕС, ожидается, что соглашение вступит в силу в декабре, сообщил во вторник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
Послы ЕС только что дали зеленый свет, чтобы упростить приостановку либерализации визового режима с ЕС
Он также привел ориентировочные сроки: "17 ноября: министры одобряют соглашение. 26 ноября: церемония подписания в Европарламенте. Декабрь: вступает в силу".
"Вскоре может быть использовано против части владельцев паспортов Грузии", - отметил Йозвяк.
Напомним
В октябре Европейский парламент проголосовал за более гибкий механизм приостановления действия безвизового режима в ЕС, включив в основания гибридные угрозы и "золотые паспорта", нарушения прав человека и невыполнение решений международных судов.