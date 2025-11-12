Посли ЄС дали зелене світло спрощенню призупинки безвізу - ЗМІ
Київ • УНН
Посли ЄС схвалили спрощення призупинення лібералізації візового режиму з ЄС. Угода буде схвалена міністрами 17 листопада, підписана 26 листопада та набуде чинності у грудні.
Посли країн Європейського Союзу схвалили спрощення призупинення лібералізації візового режиму з ЄС, очікується, що угода набуде чинності у грудні, повідомив у вівторок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
Посли ЄС щойно дали зелене світло, щоб спростити призупинення лібералізації візового режиму з ЄС
Він також навів орієнтовні терміни: "17 листопада: міністри схвалюють угоду. 26 листопада: церемонія підписання в Європарламенті. Грудень: набуває чинності".
"Невдовзі може бути використана проти частини власників паспортів Грузії", - зазначив Йозвяк.
Нагадаємо
У жовтні Європейський парламент проголосував за гнучкіший механізм призупинення дії безвізового режиму в ЄС, включивши до підстав гібридні загрози та "золоті паспорти", порушення прав людини та невиконання рішень міжнародних судів.