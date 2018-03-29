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Послы "Большой семерки" обеспокоены из-за э-декларирования для антикоррупционеров

Послы "Большой семерки" обеспокоены из-за э-декларирования для антикоррупционеров

Киев  •  УНН

 • 10999 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали Верховную Раду как можно быстрее найти законодательное решение, которое отменяет требования э-декларирования для антикоррупционеров в соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии, или откладывает их действие. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter послов УНН.

"Послы стран "Большой семерки" (G7) остаются глубоко обеспокоенными приближением 1 апреля, конечной даты подачи э-деклараций международными членами наблюдательных советов государственных компаний и антикоррупционными активистами. Мы настоятельно призываем народных депутатов Верховной Рады найти законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменяет эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии, или откладывает их действие", - говорится в сообщении.

Ранее Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал украинское руководство за несоблюдение обещаний.

"Мы также призываем Верховную Раду обеспечить временное положение об освобождении от ответственности тех лиц, которые не подадут декларацию в установленный срок, чтобы предоставить Верховной Раде возможность найти долгосрочное решение. Мы приветствуем усилия народных депутатов Верховной Рады, которые уже работают над достижением этого", - призвали послы.

Они также отметили, что текущие требования относительно электронного декларирования не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам. Кроме того, они препятствуют привлечению и сохранению квалифицированных международных членов наблюдательных советов государственных компаний, что необходимо для улучшения корпоративного управления в Украине и повышения экономического роста.

В G7 отметили, что независимое гражданское общество является принципиально важным для эффективной демократии.

"Система декларирования имущества призвана обеспечивать подотчетность лиц, наделенных публичными полномочиями, а не создавать излишнюю нагрузку и давление на гражданское общество. Текущие требования существенно усложнят борьбу Украины с коррупцией", - говорится в сообщении послов.

Напомним, парламент рассмотрит вопрос о отмене процедуры э-декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи за непредставление ими электронных деклараций первым вопросом повестки дня следующей сессионной неделе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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