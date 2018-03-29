Посли “Великої сімки” стурбовані через е-декларування для антикорупціонерів

КИЇВ. 29 березня. УНН. Посли країн “Великої сімки” (G7) закликали Верховну Раду якнайшвидше знайти законодавче рішення, яке скасовує вимоги е-декларування для антикорупціонерів у відповідності до рекомендацій Венеційської Комісії, або відкладає їх дію. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Twitter послів УНН.