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Посли “Великої сімки” стурбовані через е-декларування для антикорупціонерів

Посли “Великої сімки” стурбовані через е-декларування для антикорупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Посли країн “Великої сімки” (G7) закликали Верховну Раду якнайшвидше знайти законодавче рішення, яке скасовує вимоги е-декларування для антикорупціонерів у відповідності до рекомендацій Венеційської Комісії, або відкладає їх дію. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Twitter послів УНН.

“Посли країн "Великої сімки" (G7) залишаються глибоко стурбованими наближенню 1 квітня, кінцевої дати подання е- декларацій міжнародними членами наглядових рад державних компаній та антикорупційними активістами. Ми наполегливо закликаємо народних депутатів Верховної Ради знайти законодавче рішення під час найближчого засідання, яке скасовує ці вимоги у відповідності до рекомендацій Венеційської Комісії, або відкладає їх дію”, — йдеться в повідомленні.

Раніше Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан розкритикував українське керівництво через недотримання обіцянок.

“Ми також закликаємо Верховну Раду забезпечити тимчасове положення щодо звільнення від відповідальності тих осіб, які не подадуть декларацію у встановлений строк, щоб надати Верховній Раді можливість віднайти довгострокове рішення. Ми вітаємо зусилля народних депутатів Верховної Ради, які вже працюють над досягненням цього”, — закликали посли.

Вони також відзначили, що поточні вимоги щодо е-декларування не відповідають міжнародним зобов’язанням України та кращим міжнародним практикам. Крім того, вони перешкоджають залученню та збереженню кваліфікованих міжнародних членів наглядових рад державних компаній, що є необхідним для покращення корпоративного управління в Україні та підвищення економічного зростання.

У G7 наголосили, що незалежне громадянське суспільство є принципово важливим для дієвої демократії.

“Система декларування майна покликана забезпечувати підзвітність осіб, наділених публічними повноваженнями, а не створювати зайве навантаження та тиск на громадянське суспільство. Поточні вимоги суттєво ускладнять боротьбу України з корупцією”, — зазначено в повідомленні послів.

Нагадаємо, парламент розгляне питання про скасування процедури е-декларування для громадських активістів та декриміналізацію статті за неподання ними електронних декларацій першим питанням порядку денного наступного сесійного тижня.

Українські Національні Новини

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