Послы G7 приехали в Одессу: показывают важность соглашения по экспорту зерна

Цитата

"Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН. россия должна уважать это соглашение. #ЕдаНеОружие", - отметила посол в Twitter.

My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate importance of UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.



Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon



pic.twitter.com/B3jKISg44j

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 29, 2022

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.