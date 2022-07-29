Посли G7 приїхали до Одеси: показують важливість угоди про експорт зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Посли країн G7 в Україні приїхали до Одеси, чим показують важливість угоди про розблокування експорту українського зерна, укладеній за участі України, Туреччини, ООН та рф, повідомила британський посол у Києві Мелінда Сіммонс, пише УНН.
Цитата
"Я з колегами-послами G7 та Туреччини зараз в Одесі, щоб засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН. росія повинна поважати цю угоду. #ЇжаНеЗброя", - зазначила посол у Twitter.
My fellow G7 ambassadors and I are in Odesa with Turkey to reiterate the importance of the UN-brokered deal allowing food to be shipped out of Ukraine.
Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon
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Доповнення
Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.