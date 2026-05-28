Послы G7 остаются работать в Киеве, несмотря на угрозы рф
Послы G7 и ЕС остаются в Киеве, несмотря на угрозы рф о системных ударах по городу. Дипломаты продолжают работу и встречаются с бизнес-ассоциациями.
Послы стран G7, несмотря на угрозы рф, остаются в Киеве и будут продолжать свою работу в поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении стран G7 в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Представители G7 сегодня утром встретились с международными бизнес-ассоциациями в Украине, чтобы обсудить способы улучшения делового и инвестиционного климата Украины.
Несмотря на российские угрозы, все страны G7 остаются в Киеве и будут продолжать свою работу в поддержку Украины!
Напомним
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала заявление российского мида с угрозами Киеву шедевром лицемерия, а также добавила - ЕС никуда не уходит и остается с Украиной.
Контекст
У лаврова заявили, что россия начинает "последовательные системные удары" по предприятиям ВПК Украины в Киеве и призвали иностранцев "как можно скорее покинуть Киев".