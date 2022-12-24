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Послы G7 готовы присоединиться к мониторингу реформы градостроительства в Украине: детали

Послы G7 готовы присоединиться к мониторингу реформы градостроительства в Украине: детали

Киев • УНН

 • 395729 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Послы стран G7 готовы присоединиться к мониторингу реформы градостроительства (5655) в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в официальном аккаунте в Twitter, передает УНН.

Детали

Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, состоялась встреча послов стран G7 с вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым, вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, профильными заместителями, экспертами отрасли по имплементации градостроительной реформы и созданию мониторинговой группы.

Цитата

"Послам G7 было интересно услышать о реализации реформы градостроительства, которую мы продолжим мониторить. При выполнении реформы важно сохранить полномочия местных громад", — сказано в заявлении.

Напомним

Кубраков пригласил представителей стран G7 и всех стейкхолдеров отрасли (профильные ассоциации, бизнес, антикоррупционные организации) принять участие в создании мониторинговой группы, которая будет контролировать ход внедрения реформы и разработки подзаконных актов, необходимых для запуска закона.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла резонансный законопроект 5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности.

Документ еще в начале разбирательства вызвал дискуссии. Среди выступавших против его принятия были и архитекторы.

Так, по мнению замглавы Архитектурной палаты Украины Анны Кирий, законопроект буквально уничтожает авторское право в этой области. Ведь застройщик сможет менять архитектора хоть каждый день, менять проектную документацию без согласований с автором проекта.

В то же время в "Слуге народа" отмечают, что законопроект №5655 учитывает замечания НАПК, возникшие после принятия документа в первом чтении. С рекомендацией принять проект закона в целом выступили профильные министерства – Минцифры и Минрегион.

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