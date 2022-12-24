Посли G7 готові долучитись до моніторингу реформи містобудування в Україні: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Посли країн G7 готові долучитись до моніторингу реформи містобудування (5655) в Україні. Про це йдеться у спільній заяві, що була поширена в офіційному акаунті у Twitter, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури, відбулась зустріч послів країн G7 з віце-премʼєр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, віце-премʼєр-міністром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, профільними заступниками, експертами галузі щодо імплементації містобудівної реформи та створення моніторингової групи.
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"Послам G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад» — сказано у заяві.
Нагадаємо
Кубраков запросив представників країн G7 й усіх стейкхолдерів галузі (профільні асоціації, бізнес, антикорупційні організації) долучитися до створення моніторингової групи, яка контролюватиме хід впровадження реформи та розробки підзаконних актів, необхідних для запуску закону.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила резонансний законопроект 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності.
Документ ще на початку розгляду викликав дискусії. Серед тих, хто виступав проти його ухвалення були й архітектори.
Так, на думку заступниці голови Архітектурної палати України Анни Кирій, законопроект буквально знищує авторське право в цій галузі. Адже забудовник зможе змінювати архітектора хоч щодня, міняти проектну документацію без погоджень з автором проекту.
У той же час у "Слузі народу" зазначають, що законопроєкт №5655 враховує зауваження НАЗК, які виникли після прийняття документу у першому читанні. З рекомендацією ухвалити проєкт закону в цілому виступили профільні міністерства – Мінцифри та Мінрегіон.