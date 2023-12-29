Последствия ночной атаки россиян: в Киеве и 4 областях разбирают завалы, на Львовщине тушат пожар

После ночного обстрела рф украинские спасатели до сих пор работают на местах разбора завалов в 4 областях и Киеве. об этом со ссылкой на ГСЧС передает УНН.

Детали

Отмечается, что большинство пожаров, возникших в результате обстрелов ликвидировано. Сейчас только на Львовщине продолжается тушение.

Сейчас ситуация по областям Украины такова:

- в Днепре продолжается разбор завалов частного дома и поиски 1 человека;

- в столице спасатели разбирают завалы на складе стройматериалов. Также продолжается разбор завалов и поиск людей в 2-х разрушенных складских зданиях Киева;

- в Одессе продолжаются аварийно-спасательные работы в 16-этажном жилом доме, а также в 3 этажном жилом доме;

- в Запорожье пожарные работают на местах удара по 2-х частных домах, продолжаются поиски человека;

- на Львовщине продолжается ликвидация пожара в цехе;

Напомним,

В результате российского ракетного удара по львовской многоэтажке погиб один человек и 17 получили ранения, в том числе ребенок.

Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей