Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей
Во время массированной воздушной атаки рф на Украину Силы обороны сбили 114 из 158 российских ракет и беспилотников.
Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП
Российский ракетный удар повредил 11 домов и линии электропередач в Киевской области; 1 человек получил ранения.
рф выпустила по Украине 158 ракет и ударных дронов, уничтожено 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет - Залужный
россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, использовав 158 средств воздушного нападения.
российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: есть повреждения, проводится ликвидация последствий
Тепловая электростанция ДТЭК была обстреляна российскими войсками, что привело к серьезным повреждениям; сообщений о жертвах не поступало, ремонтные работы продолжаются.
Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21
Один погибший, 21 раненый в Киеве после российской ракетной атаки; 10 оказались под завалами.
Ракетная атака рф на Запорожье: количество жертв возросло до двух
Две женщины погибли в Запорожье после ракетного обстрела, тело второй жертвы спасатели нашли под завалами дома.
Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до 5, более 20 пострадавших - ОВА
Вражеская ракетная атака на Днепр унесла жизни 5 человек, более 20 получили ранения; поисково-спасательные работы продолжаются.
Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы
Киевский суд отстранил от должности руководителя аппарата КГВА за пособничество должностным лицам в уклонении от военной службы. По решению суда он находится под ночным домашним арестом.
Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек
10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.
Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА
Российский ракетный удар по Львову привел к тому, что пострадало 15 человек.