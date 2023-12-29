Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  131160 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  180170 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  199622 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  218626 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  195274 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  199210 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  186351 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  189151 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  195838 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178920 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168483 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151674 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132985 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129936 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139717 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Новости по теме

Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей

Во время массированной воздушной атаки рф на Украину Силы обороны сбили 114 из 158 российских ракет и беспилотников.

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Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей

Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП

Российский ракетный удар повредил 11 домов и линии электропередач в Киевской области; 1 человек получил ранения.

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Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП

рф выпустила по Украине 158 ракет и ударных дронов, уничтожено 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет - Залужный

россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, использовав 158 средств воздушного нападения.

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рф выпустила по Украине 158 ракет и ударных дронов, уничтожено 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет - Залужный

российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: есть повреждения, проводится ликвидация последствий

Тепловая электростанция ДТЭК была обстреляна российскими войсками, что привело к серьезным повреждениям; сообщений о жертвах не поступало, ремонтные работы продолжаются.

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российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: есть повреждения, проводится ликвидация последствий

Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21

Один погибший, 21 раненый в Киеве после российской ракетной атаки; 10 оказались под завалами.

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Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21

Ракетная атака рф на Запорожье: количество жертв возросло до двух

Две женщины погибли в Запорожье после ракетного обстрела, тело второй жертвы спасатели нашли под завалами дома.

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Ракетная атака рф на Запорожье: количество жертв возросло до двух

Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до 5, более 20 пострадавших - ОВА

Вражеская ракетная атака на Днепр унесла жизни 5 человек, более 20 получили ранения; поисково-спасательные работы продолжаются.

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Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до 5, более 20 пострадавших - ОВА

Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы

Киевский суд отстранил от должности руководителя аппарата КГВА за пособничество должностным лицам в уклонении от военной службы. По решению суда он находится под ночным домашним арестом.

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Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы

Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.

Война •   •  19521 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА

Российский ракетный удар по Львову привел к тому, что пострадало 15 человек.

Война •   •  20285 просмотра
Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА