Последствия хакерской атаки на "Киевстар": в Днепре возникли проблемы с запуском уличного освещения

Из-за масштабной хакерской атаки на оператора мобильной связи "Киевстар" в Днепре сегодня могут возникнуть проблемы с уличным освещением. Об этом сообщает Днепровский городской совет, передает УНН.

Детали

Из-за хакерской атаки на "Киевстар" в Днепре наружное освещение будет не везде. Дело в том, что 80% освещения в городе включается через GSM-канал оператора мобильной связи "Киевстар" - пояснили в ведомстве.

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В горсовете отметили, что сначала в ручном режиме включат фонари на мостах, центральных улицах и магистралях. В случае восстановления связи наружное освещение заработает в полном объеме.

Дополнение

Также из-за хакерской атаки на "Киевстар" в Днепре не работает местная система центрального оповещения о воздушных тревогах.

В горсовете напомнили горожанам, что сигнал "Воздушная тревога" объявляют по радио "Байрактар", "Хит-ФМ" и на телеканале "ДНЕПРТѴ". Кроме того, о тревоге можно узнать в Telegram-канале СИРЕНА. ДНЕПР или в Viber-сообществе

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. Впоследствии "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.