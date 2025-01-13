Последствия атаки "шахеда" в Чугуеве: пострадал маленький ребенок

В результате удара "шахедом" по Чугуеву на Харьковщине пострадала девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев. У нее диагностировали острую реакцию на стресс. Повреждения также получили автомобиль и остекление окон пятиэтажного дома. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"Около 19:00 оккупанты направили БПЛА "шахед" по городу Чугуев. Вражеский боеприпас попал во двор многоэтажной застройки. Девочке в возрасте 1 год и 7 месяцев оказали помощь на месте, у нее диагностировали острую реакцию на стресс", - сообщил Синегубов.

Он отметил, что повреждения также получили легковой автомобиль и остекление окон пятиэтажного дома.

Напомним

Оккупанты атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в поселке Разлив на Херсонщине. Пострадали женщина и мужчина, им оказывается медицинская помощь.