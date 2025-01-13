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На Херсонщині окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль, є постраждалі

На Херсонщині окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль, є постраждалі

Київ • УНН

 • 27068 перегляди

У селищі Розлив російський дрон атакував цивільний автомобіль, поранивши двох людей. 61-річна жінка та 63-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми та контузії.

Окупанти атакували з безпілотника цивільний автомобіль у селищі Розлив на Херсонщині. Постраждали жінка та чоловік, їм надається медична допомога. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

російська окупаційна армія атакувала з безпілотника цивільний автомобіль у селищі Розлив. Постраждали двоє людей. В них - мінно-вибухові травми та контузії. 61-річна жінка дістала уламкове поранення обличчя. У 63-річного чоловіка — поранення ноги 

- повідомили в ОВА.

Зазначається, що медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.

Нагадаємо

У Херсонській області російські війська обстріляли 36 населених пунктів минулої доби, 10 людей отримали поранення.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
khersonХерсон

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