На Херсонщине оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль, есть пострадавшие
Киев • УНН
В поселке Разлив российский дрон атаковал гражданский автомобиль, ранив двух человек. 61-летняя женщина и 63-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и контузии.
Оккупанты атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в поселке Разлив на Херсонщине. Пострадали женщина и мужчина, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
российская оккупационная армия атаковала с беспилотника гражданский автомобиль в поселке Разлив. Пострадали два человека. У них - минно-взрывные травмы и контузии. 61-летняя женщина получила осколочное ранение лица. У 63-летнего мужчины - ранение ноги
Отмечается, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним,
В Херсонской области российские войска обстреляли 36 населенных пунктов за прошедшие сутки, 10 человек получили ранения.