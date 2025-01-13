На Херсонщине оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль, есть пострадавшие

Оккупанты атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в поселке Разлив на Херсонщине. Пострадали женщина и мужчина, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

российская оккупационная армия атаковала с беспилотника гражданский автомобиль в поселке Разлив. Пострадали два человека. У них - минно-взрывные травмы и контузии. 61-летняя женщина получила осколочное ранение лица. У 63-летнего мужчины - ранение ноги - сообщили в ОВА.

Отмечается, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним,

В Херсонской области российские войска обстреляли 36 населенных пунктов за прошедшие сутки, 10 человек получили ранения.