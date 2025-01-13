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Наслідки атаки "шахеда" у Чугуєві: постраждала маленька дитина

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У Чугуєві внаслідок атаки безпілотника постраждала дівчинка віком 1 рік і 7 місяців, у неї діагностували гостру реакцію на стрес. Пошкоджено автомобіль та вікна п'ятиповерхового будинку.

Внаслідок удару "шахедом" по Чугуєву на Харківщині постраждала дівчинка віком 1 рік і 7 місяців. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Пошкоджень також зазнали автомобіль та скління вікон п'ятиповерхового будинку. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Близько 19:00 окупанти спрямували БПЛА "шахед" по місту Чугуїв. Ворожий боєприпас влучив у двір багатоповерхової забудови. Дівчинці віком 1 рік і 7 місяців надали допомогу на місці, у неї діагностували гостру реакцію на стрес", - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що пошкоджень також зазнали легковий автомобіль та скління вікон п'ятиповерхового будинку.

Нагадаємо

Окупанти атакували з безпілотника цивільний автомобіль у селищі Розлив на Херсонщині. Постраждали жінка та чоловік, їм надається медична допомога.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаЗдоров'я
khersonХерсон
kharkivХарків

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