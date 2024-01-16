Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома
Киев • УНН
Обломки российской ракеты в Кировоградской области повредили здание предприятия и частные дома.
На Кировоградщине обломки российской ракеты повредили здание предприятия и частные дома. Об этом заявил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает УНН.
Детали
Подробности вражеской ракетной атаки. Обломками повреждены с/х складское помещение и прилегающие домовладения в одной из громад Кропивницкого района. Все живы!
По его словам, на месте происшествия уже работают все соответствующие службы. Также бригада РЭС работает над восстановлением электроснабжения.
Дополнение
Сегодня, 16 января, в Кировоградской области работала ПВО. Тогда глава Кировоградской областной военной администрации заявил, что по предварительным данным травмированных и разрушений нет.
Напомним,
Сегодня днем войска рф в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. На данный момент информации о пострадавших нет.
Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома
Обломки российской ракеты в Кировоградской области повредили здание предприятия и частные дома.
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