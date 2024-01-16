Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома

На Кировоградщине обломки российской ракеты повредили здание предприятия и частные дома. Об этом заявил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает УНН.

Детали

Подробности вражеской ракетной атаки. Обломками повреждены с/х складское помещение и прилегающие домовладения в одной из громад Кропивницкого района. Все живы! - резюмировал Райкович.

По его словам, на месте происшествия уже работают все соответствующие службы. Также бригада РЭС работает над восстановлением электроснабжения.

Дополнение

Сегодня, 16 января, в Кировоградской области работала ПВО. Тогда глава Кировоградской областной военной администрации заявил, что по предварительным данным травмированных и разрушений нет.

Напомним,

Сегодня днем войска рф в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. На данный момент информации о пострадавших нет.