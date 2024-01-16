Наслідки атаки рф: на Кіровоградщині уламки збитої ракети пошкодили будинки
Київ • УНН
Уламки російської ракети в Кіровоградській області пошкодили склад підприємства та приватні будинки.
На Кіровоградщині уламки російської ракети пошкодили будівлю підприємства та приватні оселі. Про це заявив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.
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Подробиці ворожої ракетної атаки. Уламками пошкоджено с/г складське приміщення і прилеглі домоволодіння в одній з громад Кропивницького району. Всі живі!
За його словами, на місці події вже працюють всі відповідні служби. Також бригада РЕМ працює над відновленням електропостачання.
Доповнення
Сьогодні, 16 січня, у Кіровоградській області працювала ППО. Тоді голова Кіровоградської обласної військової адміністрації заявив, що за попередніми даними травмованих і руйнувань немає.
Нагадаємо
Сьогодні вдень війська рф вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені приватні будинки. Наразі інформації про потерпілих немає.