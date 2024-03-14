Последствия атак дронов: в россии резко выросли цены на бензин - росСМИ

Вследствие атак беспилотников на российские нефтебазы, цены на бензин в рф подскочили до рекордного максимума за последние полгода. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 1 марта 2024 года в России снова введен запрет на экспорт топлива, однако бензин на бирже продолжает дорожать.

Журналисты объясняют, что цена автомобильного топлива растет на фоне атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы в России, из-за которых они вынуждены останавливать работу.

В частности, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в россии цена на бензин превысила 60 тысяч рублей ($657) за тонну, что является максимумом с конца сентября 2023 года, когда цены на бензин в рф начали снижаться после введения временного эмбарго на экспорт топлива

В росСМИ со ссылкой на собственные источники говорят, что рост биржевых цен вызван лишь опасениями относительно баланса спроса и предложения из-за проблем с работой НПЗ. Масштаб нанесенного предприятиям ущерба непонятен.

Если выяснится, что повреждены первичные установки по переработке нефти, то сократится выпуск не только бензина разных марок, но и дизельного топлива.

Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются: беспилотники службы ударили сразу по двум нпз в рф - источники

Дополнение

Из-за атаки дронов 12 марта в России произошел пожар на нижнегородском НПЗ, на следующий день беспилотники ударили по рязанскому и новошахтинскому нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее из-за атак и выходов из строя оборудования с начала 2024 года на внеплановые ремонты останавливались и другие нефтеперерабатывающие предприятия - волгоградский и туапсинский НПЗ. Также останавливался ильский НПЗ, однако вскоре он вернулся к штатной работе.

Напомним

В британской разведке заявили, что российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам по всей России.