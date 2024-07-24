Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о повторных взрывах после предыдущих вражеских ударов в Харькове. Начальник Харьковского гарнизона предупредил об угрозе вражеского КАБ в направлении города и пригородных населенных пунктов.
После сегодняшних вражеских ударов по Харькову сообщается о повторных взрывах. Об этом проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, пишет УНН.
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"Повторные взрывы! Оставайтесь в укрытиях", - написал Синегубов в Telegram.
Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей "Марсель" Мельник сообщил перед этим о "вражеском КАБ в направлении города Харьков и пригородных населенных пунктов".
В Харьковской области - воздушная тревога.
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