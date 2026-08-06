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После визита в Киев Лора Лумер заявила, что хочет возглавить Министерство внутренней безопасности США

Киев • УНН

 • 3762 просмотра

Американская блогерша Лора Лумер после визита в Киев заявила о желании стать министром внутренней безопасности США. Она планирует бороться с нелегальной миграцией и депортировать мигрантов.

После визита в Киев Лора Лумер заявила, что хочет возглавить Министерство внутренней безопасности США

Американская блогерша и сторонница движения MAGA Лора Лумер заявила, что хотела бы занять должность министра внутренней безопасности США. Об этом она написала на своей странице в соцсети X, сообщает УНН.

Детали

По словам Лумер, в случае назначения она сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией и депортации людей, которых назвала "джихадистскими захватчиками" и нелегальными мигрантами.

Я хотела бы стать новым министром внутренней безопасности США. Обещаю, что превращу ICE в ту военизированную структуру, которой она всегда должна была быть, чтобы задерживать и силой выдворять из нашей страны джихадистских захватчиков и нелегальных иммигрантов из стран третьего мира. Я выполню эту работу, президент Трамп

- написала она.

Ранее бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн публично призвал Лумер "перестать говорить о вещах, в которых она не разбирается".

Лумер заявила об изменении позиции по Украине после поездки на фронт и призвала консерваторов не верить российской пропаганде27.07.26, 12:47 • 4062 просмотра

Степан Гафтко

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Министерство внутренней безопасности США
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