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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1283 просмотра

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кремль начал масштабную кампанию по распространению антиукраинских фейков в США после победы Трампа. Фальшивые видео и нормативы направлены на подрыв американской поддержки Украины.

После президентских выборов в США россия начала новую кампанию дезинформации, которая должна подорвать поддержку Украины среди американцев. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что кремль использует государственные средства массовой информации, а также сайты фейковых новостей и аккаунты в соцсетях, чтобы продвигать нарративы, которые вызывают разногласия в американском обществе.

Например, они распространили фейковое видео, на котором" украинские солдаты " сжигают чучело Трампа. На других видео якобы военные ВСУ стреляют в манекен с красной шляпой с надписью "Сделаем Америку снова великой", сжигают книги новоизбранного президента и называют его трусом. Несколько исследователей опровергли видео, заметив признаки цифровых манипуляций.

Издание пишет, что за несколько недель после выборов ролики распространились далеко за пределы Украины и россии, циркулируя среди сторонников Трампа и сторонников теории заговора "QAnon".

Аналитики говорят, что содержание, переведенное на английский язык для американской аудитории, направлено на то, чтобы вернуть настроения против Украины в переломный момент, с надеждой сократить военную помощь США и обеспечить победу россии.

Обескураживая американскую поддержку Украины, кремль надеется перекрыть важнейший источник военной помощи, который поддерживал украинские надежды после вторжения России в феврале 2022 года,

- пишет издание.

Напомним

Пропагандистские каналы россии продолжают активно распространять "репортажи" из Сирии, пытаясь создать вымышленную картину причастности Украины к обострению ситуации безопасности в этой стране.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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