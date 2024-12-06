После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ
Киев • УНН
кремль начал масштабную кампанию по распространению антиукраинских фейков в США после победы Трампа. Фальшивые видео и нормативы направлены на подрыв американской поддержки Украины.
После президентских выборов в США россия начала новую кампанию дезинформации, которая должна подорвать поддержку Украины среди американцев. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что кремль использует государственные средства массовой информации, а также сайты фейковых новостей и аккаунты в соцсетях, чтобы продвигать нарративы, которые вызывают разногласия в американском обществе.
Например, они распространили фейковое видео, на котором" украинские солдаты " сжигают чучело Трампа. На других видео якобы военные ВСУ стреляют в манекен с красной шляпой с надписью "Сделаем Америку снова великой", сжигают книги новоизбранного президента и называют его трусом. Несколько исследователей опровергли видео, заметив признаки цифровых манипуляций.
Издание пишет, что за несколько недель после выборов ролики распространились далеко за пределы Украины и россии, циркулируя среди сторонников Трампа и сторонников теории заговора "QAnon".
Аналитики говорят, что содержание, переведенное на английский язык для американской аудитории, направлено на то, чтобы вернуть настроения против Украины в переломный момент, с надеждой сократить военную помощь США и обеспечить победу россии.
Обескураживая американскую поддержку Украины, кремль надеется перекрыть важнейший источник военной помощи, который поддерживал украинские надежды после вторжения России в феврале 2022 года,
Напомним
Пропагандистские каналы россии продолжают активно распространять "репортажи" из Сирии, пытаясь создать вымышленную картину причастности Украины к обострению ситуации безопасности в этой стране.