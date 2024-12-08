После очередного российского обстрела в Херсоне пылал многоквартирный дом
Киев • УНН
В результате атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома в Херсоне. Спасателям удалось ликвидировать пожар, охвативший всю кровлю.
Пламя охватило всю крышу дома, спасатели ликвидировали пожар. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Херсона.
Сегодня ночью оккупанты совершили сброс с вражеского БПЛА на жилой дом в одном из районов г. Херсон. От попадания снаряда пламя охватило всю крышу дома. Пожар ликвидирован.
Напомним
Вражеские войска обстреляли ряд населенных пунктов Херсонской области, включая областной центр. В результате атак повреждены 7 частных домов и ранены 7 местных жителей.
Во время ночной атаки силы обороны Украины сбили 28 вражеских БпЛА8 дек. 2024, 06:52 • 16251 просмотр