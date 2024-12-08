После очередного российского обстрела в Херсоне пылал многоквартирный дом

Пламя охватило всю крышу дома, спасатели ликвидировали пожар. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Херсона.

Сегодня ночью оккупанты совершили сброс с вражеского БПЛА на жилой дом в одном из районов г. Херсон. От попадания снаряда пламя охватило всю крышу дома. Пожар ликвидирован.