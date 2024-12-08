Во время ночной атаки силы обороны Украины сбили 28 вражеских БпЛА
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских БпЛА из 74 запущенных во время ночной атаки. Атака произошла в восьми областях Украины, есть повреждения гражданских объектов в Каменском.
Украинские силы избили 28 вражеских БпЛА во время атаки на 8 декабря. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Ночью оккупанты совершили атаку 74 беспилотниками.
По состоянию на 08: 30 Силы обороны Украины, в частности подразделения зенитных ракетных войск, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил, смогли уничтожить 28 вражеских БпЛА в разных регионах страны – Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В то же время 46 БпЛА были локально потеряны непосредственно во время атаки.
Кроме этого, в городе Каменское Днепропетровской области обломки сбитого БпЛА повредили жилые дома и имущество граждан. сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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