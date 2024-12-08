В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА с юга
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, жителей просят срочно направляться в укрытие. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных беспилотников с южного направления.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственной администрация, передает УНН.
Просим всех срочно проследить в укрытие гражданской защиты
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ВВС предупредили о ударный БпЛА с юга в сторону города.
В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно2 дек. 2024, 04:35 • 67248 просмотров