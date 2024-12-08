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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА с юга

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА с юга

Киев  •  УНН

 • 457 просмотра

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В столице Украины объявлена воздушная тревога, жителей просят срочно направляться в укрытие. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных беспилотников с южного направления.

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственной администрация, передает УНН.   

Просим всех срочно проследить в укрытие гражданской защиты

- говорится в сообщении.

Добавим

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